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وصول 31 طفل خداج من الشفاء للمستشفى الإماراتي برفح

11/19/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن 31 من الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء وصلوا إلى المستشفى الإماراتي برفح جنوبي قطاع غزة.


وكان الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة أعلن في وقت سابق إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بتنسيق مع منظمات أممية.


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