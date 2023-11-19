وصول 31 طفل خداج من الشفاء للمستشفى الإماراتي برفح

وصول 31 طفل خداج من الشفاء للمستشفى الإماراتي برفح
التاريخ
11/19/2023 8:11:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن 31 من الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء وصلوا إلى المستشفى الإماراتي برفح جنوبي قطاع غزة.
وكان الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة أعلن في وقت سابق إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بتنسيق مع منظمات أممية.
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