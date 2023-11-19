الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الأحد، أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 605 عسكريين خلال اليوم الماضي.

وأصابت الوحدات الروسية في محور كوبيانسك خلال تنفيذ عمليات نشطة، قوات ومعدات للعدو، الذي تجاوزت خسائره على هذا المحور 70 عسكريا.



وعلى محور كراسني ليمان تم صد هجوم شنته مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة 12 "آزوف" جنوب قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 30 جنديا



وتم صد ست هجمات على محور دونيتسك، وخسائر العدو هناك تفوق 240 عسكريا.



وبلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا وعلى محور زابوروجيه أكثر من 100 عسكري

