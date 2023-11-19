المقاومة تعلن عن عملية مشتركة لاستهداف 3 دبابات إسرائيلية

المقاومة تعلن عن عملية مشتركة لاستهداف 3 دبابات إسرائيلية
التاريخ
11/19/2023 8:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت سرايا القدس عن عملية مشتركة نفذت مع كتائب القسام لاستهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في محور الزيتون.
وكانت كتائب القسام أفادت سابقا أنها جهزت على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.
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