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المقاومة تعلن عن عملية مشتركة لاستهداف 3 دبابات إسرائيلية

11/19/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت سرايا القدس عن عملية مشتركة نفذت مع كتائب القسام لاستهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في محور الزيتون.
وكانت كتائب القسام أفادت سابقا أنها جهزت على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.




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