-->

Sunday, 19 November 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلوى عثمان تكشف أسراراً عن والدها الراحل

11/19/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية سلوى عثمان، أسراراً جديدة عن والدها الراحل الفنان عثمان محمد علي الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي 12 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً، بعد صراع مع المرض.

حلت سلوى عثمان ضيفة على فضائية cbc المصرية، وتحدثت عن والدها الراحل، مشددة على حزنها الكبير لفراقه، خاصة وأنه كان حنوناً وطيباً.
سلوى عثمان أوضحت خلال البرنامج أن والدها الراحل كان ونعم الرجل، مشيرة إلى أنه صنع لنفسه صدقة جارية قبل وفاته، وهي تسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوته "لغير الناطقين باللغة العربية".

ليالينا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19112023000208011052ID1107452181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث