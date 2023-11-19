طبيب يحذر من تناول الموز في وجبة الإفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الدكتور داريل جيوفري، أخصائي التغذية، من خطورة تناول الموز بوجبة الإفطار، على الرغم من احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين بـ 6 وعدم احتوائه على الكوليسترول والصوديوم.



وقال جيوفري، إن تناول الموز على وجبة الإفطار لا يحافظ على مستويات الطاقة بالجسم طوال اليوم .



وأضاف أخصائي التغذية، أن الموز في حد ذاته يحتوي على 25% من السكر والأحماض، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع في وقت أسرع خلال اليوم.

وكل هذا لا يعني عدم تناول الموز أبدًا، لكن من الأفضل تناول شيء على وجبة الإفطار، وبعدها يتم تناول الموز للحصول على فوائده الصحية دون رفع مستويات السكر في الدم وزيادة حموضة المعدة.



ويوصي أخصائي التغذية أيضًا بخلط الموز مع أي شيء آخر للسيطرة على الأحماض به وتبطئة عملية التمثيل الغذائي للسكر، وذلك للوقاية من ارتفاع سكر الدم والتعرض لنوبة، والاستفادة من البوتاسيوم والمغنسيوم والألياف الموجودة به.



وعادة ما يؤدي ارتفاع سكر الدم فجأة في النهار إلى زيادة الشعور بالإرهاق والتعب خلال اليوم، وكذلك تسبب حموضة المعدة الشعور بحرقان في الصدر وعدم الراحة والتجشؤ المستمر، وبالتالي يجب اختيار وجبة الإفطار بشكل سليم.



يُراعى أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين والكالسيوم والكربوهيدرات غير المكررة، للشعور بالطاقة والنشاط طوال اليوم.

الكونسلتو

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