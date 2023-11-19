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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر

11/19/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر في مناطق من قطاع غزة من أجل تحقيق حلم الاحتلال في التهجير القسري لسكان القطاع.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد الضحايا يزداد بإخراج المستشفيات عن الخدمة، حيث حاصر مجمع الشفاء الطبي لمدة تسعة أيام، واعتلت القناصة أسطحه. ولاحقاً، اقتحم الاحتلال المجمع ودمر أجهزته الطبية، دون تقديم أي أدلة تدعم حملته المسعورة.


واكمل ان الاحتلال طلب من وزارة الصحة إخلاء مجمع الشفاء، حيث كان يتواجد 5 آلاف نازح و650 جريح ومريض.

واضاف :" أخرج من يستطيع الحركة وأجلت الأمم المتحدة من لا يستطيعون الحركة وعددهم 191 وبقي داخل مجمع الشفاء 259 جريحا لا يستطيعون الحركة وسيتم ترتيب إخراجهم لاحقا"

وأشار المتحدث إلى أن الحالة الصحية الراهنة تتطلب المزيد من المستشفيات الميدانية لتلبية احتياجات النازحين الكبيرة في المستشفيات.


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