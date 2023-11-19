فيديو - كتائب القسام تنشر مقاطع من اقتحام مستشفى الرنتيسي

فيديو - كتائب القسام تنشر مقاطع من اقتحام مستشفى الرنتيسي
التاريخ
11/19/2023 8:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد عن اقتحام مستشفى الرنتيسي بـ 3 استشهاديين بعد رصد تموضع لجنود الاحتلال بداخله.
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