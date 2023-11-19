إجلاء 31 طفلا مبتسراً من مستشفى الشفاء في غزة



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجلاء ما لا يقل عن 31 طفلا مبتسراً من مجمع الشفاء الطبي تمهيداً لنقلهم إلى مستشفيات في مصر، بينما ظل العشرات من المرضى المصابين بجروح خطيرة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية المجمع.

واستحوذ مصير الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء على اهتمام عالمي بعد نشر صور تظهر الأطباء وهم يحاولون إبقائهم دافئين.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات. ونفد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بينما كانت القوات الإسرائيلية تقاتل المسلحين الفلسطينيين خارج المستشفى.

كان فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية - زار مستشفى الشفاء يوم السبت- قال إن 32 طفلا مبتسرا كانوا بين عشرات المصابين بأمراض خطيرة وعالقين داخل المستشفى الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي.

وأكد مدحت عباس، المتحدث باسم الوزارة، للأسوشيتدبرس عبر الهاتف أن عملية الإجلاء تمت يوم الأحد.

وقالت خدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إنها قامت بإجلاء 31 طفلا بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.

وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى مستشفى تديره الإمارات في مدينة رفح المصرية.

ولم يصدر أي تعليق عن منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

ولم يتضح ما إذا كان تم إجلاء جميع الأطفال الخدج.

في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، والتي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء لمدة ساعة بعد مغادرة حوالي 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى صباح السبت.

كما ذكرت المنظمة أن "المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء"، واصفة مستشفى الشفاء بأنه "منطقة الموت".



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