خشية المقاطعة.. أفوكادو الكيان يصبح تشيليا أو كولومبيا في فرنسا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وثقت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لجوء عدد من المحال التجارية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى إخفاء مصدر بعض المنتجات القادمة من كيان الاحتلال ونسبها إلى بلدان أخرى تزامنا مع حملة المقاطعة العالمية.
وأظهر مقطع فيديو إخفاء أحد المحال التجارية مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من كيان الاحتلال وتقديمها على أنها مستوردة من تشيلي، حيث كشف موثق الفيديو عن وجود قطعتين ورقيتين لكتابة نوع وسعر البضاعة، والورقة المخفية تؤكد أن المنتج من الكيان.
يأتي ذلك فيما لجأت محال تجارية أخرى إلى طريقة مختلفة من خلال تقديم عروض خاصة على ثمار الأفوكادو كتب عليها "هذا المنتج قادم من المغرب أو الكيان أو تشيلي"، لتضليل البائع المقاطع لبضائع الكيان.
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