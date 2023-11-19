خشية المقاطعة.. أفوكادو الكيان يصبح تشيليا أو كولومبيا في فرنسا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وثقت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لجوء عدد من المحال التجارية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى إخفاء مصدر بعض المنتجات القادمة من كيان الاحتلال ونسبها إلى بلدان أخرى تزامنا مع حملة المقاطعة العالمية.

وأظهر مقطع فيديو إخفاء أحد المحال التجارية مصدر ثمار الأفوكادو القادمة من كيان الاحتلال وتقديمها على أنها مستوردة من تشيلي، حيث كشف موثق الفيديو عن وجود قطعتين ورقيتين لكتابة نوع وسعر البضاعة، والورقة المخفية تؤكد أن المنتج من الكيان.

يأتي ذلك فيما لجأت محال تجارية أخرى إلى طريقة مختلفة من خلال تقديم عروض خاصة على ثمار الأفوكادو كتب عليها "هذا المنتج قادم من المغرب أو الكيان أو تشيلي"، لتضليل البائع المقاطع لبضائع الكيان.



