سلطان بن سعيد بن صقر يتوج الفائزين في ختام منافسات الجوجيستو والدراجات المائية بدورة كلباء الشاطئية



توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي مساء أمس الفائزين في التجديف الشاطئي ضمن دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة حيث تم تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، إلى جانب تتويج الفائزين في الدراجات والفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الجوجيستو.

حضر مراسم التتويج سعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة وسعادة أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس و أحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة و عدد من أعضاء مجلس الشارقة الرياضي و اللجنة المنظمة واللجان الفرعية.

وشاركت سعادة نوره الجسمي رئيس إتحاد الإمارات للريشة الطائرة وسعادة سالم المزروعي نائب رئيس الإتحاد الفائزين من الجنسين في تتويج الفائزين في الريشة الطائرة لفئات زوجي شباب تحت 17 سنة وزوجي شابات تحت 17 سنة وزوجي رجال وزوجي سيدات وثلاثي مختلط .

كما جرت يوم أمس 4 مباريات في كرة القدم ، شهدت تأهل فريقا مصافي الوسط من المجموعة الأولى وإتحاد كلباء حامل اللقب من المجموعة الثانية للدور نصف النهائي ، أما في مسابقة كرة السلة 3×3 للرجال فقد جرت 10 مباريات لفئتي الرجال والسيدات.

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