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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62

11/19/2023 7:24:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل ثلاثة جنود في غزة، ما يرفع الى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وقال الجيش في بيان إن الثلاثة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

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