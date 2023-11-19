الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62
التاريخ
11/19/2023 7:24:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل ثلاثة جنود في غزة، ما يرفع الى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.
وقال الجيش في بيان إن الثلاثة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19112023000110011019ID1107452129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.