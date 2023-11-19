ناجلسمان : تغيير طريقة اللعب ليست السبب في خسارة ألمانيا أمام تركيا

يرى جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا أن أسلوب اللعب غير المعتاد وغير المألوف الذي ينتهجه مع الماكينات ليس السببب وراء تلقيه الخسارة الأولى في منصب المدير الفني.

وسقط منتخب ألمانيا 2 /3 أمام نظيره التركي في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت على الاستاد الأولمبي في برلين.

وقال ناجلسمان "الناحية الفنية تأتي في المرتبة الثانية، دائما العاطفة تأتي أولا . إذا كنت جاهزًا بنسبة 100%، فمن الممكن أن تكون أسوأ بكثير من الناحية التكتيكية... إذا لم تكن المشاعر على هذا النحو، فيجب أن تكون ذكيًا من الناحية التكتيكية حتى تظل المباراة إيجابية".

ولجأ ناجلسمان لتغيير مراكز لاعبيه، حيث دفع على سبيل المثال بكاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر ، لكنه أثنى كثيرا على مهاجم ارسنال الإنجليزي.

وأكد ناجلسمان أن مشاركة هافيرتز في خط الدفاع ليس السبب وراء الهزيمة "لم يكن اللاعبون بنفس القناعة والإرادة مقارنة بلاعبي الفريق المنافس".

وختم ناجلسمان حديثه بالقول "قد نتشح بالسواد

ونرى كل شيء بشكل سيء، قد نفعل ذلك ، لكننا لن نتقدم أبدا كدولة كروية، أنا لا أرى كل الأمور بشكل سلبي".

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