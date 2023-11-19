932 ألف رخصة تجارية إبداعية بالدولة حتى منتصف 2023

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال، في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية، وصلت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.

بيئة أعمال تنافسية

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة، وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية، لتكون ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي يقدمها السوق الإماراتي، والموقع الفريد للدولة في قلب حركة التجارة العالمية».

وأكد معاليه أن لجنة التكامل الاقتصادي تعمل باستمرار على دعم تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، من خلال إرساء مبدأ التشاور والتباحث على المستوى الوطني، وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية لبناء أفضل الحلول، والخروج بمبادرات مدروسة، ترمي إلى تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر تسريع التحول نحو القطاعات الجديدة والمستقبلية، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الجديد.

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يعزز مساهمتها في عوائد التصدير المتعلقة بالملكية الفكرية.

فرص للشباب

واستعرضت اللجنة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بهدف خلق فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية وتطبيقات براءات الاختراع، وخاصة أنشطة فحص طلبات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، وأكدت اللجنة أهمية ربط نظام IPAS، تسجيل العلامات التجارية بنظام الرخص التجارية في الدولة، بهدف تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في قطاع الأعمال والشركات.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، للمجموعة المشتركة لدول أفريقيا والشرق الأوسط، في يناير المقبل، والتي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً في ما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى. وأكد معالي وزير الاقتصاد، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لفرق العمل من وزارة الاقتصاد، وكافة دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة في الدولة، لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.

ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري، والذي يتضمن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات، وغيرها من المحاور المتعلقة بقيمة المخالفات، وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية، بما يعزز مستويات الامتثال، وإنفاذ القانون، ويحقق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.

يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، تتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الإمارات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز