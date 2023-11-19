أسطورة الدوري الإيطالي كوالياريلا يعلن اعتزاله كرة القدم



أعلن الأسطورة الإيطالي فابيو كوالياريلا اليوم الأحد اعتزال كرة القدم في سن الأربعين.

وسجل كوالياريلا 182 هدفا خلال 556 مباراة في الدوري الإيطالي مع أندية سامبدوريا وأودينيزي ونابولي وتورينو ويوفنتوس، كما لعب في صفوف فيورنتينا وشيتي واسكولي.

وأحرز كوالياريلا 235 خلال مسيرته الكروية على مستوى الأندية بجانب ثمانية أهداف خلال 29 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

وانتهى عقد كوالياريلا مع فيورنتينا في يونيو الماضي قبل أن يعلن اعتزاله اليوم الأحد.

وقال المهاجم الإيطالي المخضرم لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم "أنا مجبر على التوقف عن اللعب أنا لاعب حر الآن، لكن حالتي البدنية ليست مقبولة على الإطلاق للعودة إلى الملعب، الآن لدي وقت لتفهم المسار الذي سأسلكه".

وسجل كوالياريلا 30 هدفا خلال 102 مباراة مع يوفنتوس وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وحصل كوالياريلا على لقب أفضل هدف في الدوري الإيطالي مرتين في عامي 2009 و2019 كما انضم للتشكيل المثالي للدوري الإيطالي في موسم 2018 /2019.

واعتاد كوالياريلا على ارتداء القميص رقم 27، تكريما لصديقه وزميله في قطاعات الناشئين ، نيكولو جالي الذي كان يرتدي نفس الرقم، قبل وفاته في حادث سير عام 2001 في سن السابعة عشرة.

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