قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات كفركلا والناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات كفركلا والناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان
التاريخ
11/19/2023 7:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وذكرت مصادر أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
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