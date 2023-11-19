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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات كفركلا والناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان

11/19/2023 7:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وذكرت مصادر أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

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