-->

Sunday, 19 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبابي: 300 هدف في مسيرتي مجرد خطوة!

11/19/2023 7:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدا كيليان مبابي، نجم فرنسا، سعيدا للغاية، بتسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على جبل طارق (14-0)، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "إكس": "أمسية لا تنسى".
وبسؤاله عن تسجيل 300 هدف في مسيرته، قال: "إنه جزء من دوري، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 في مسيرتهم".
وتابع عبر قناة "TF1" الفرنسية: "300 هدف، رقم يشعرني بسعادة غامرة، يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب".
كما واصل قائد الديوك عبر شبكة "RMC" سبورت: "إنه انتصار رائع، كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".
واستطرد: "الوصول إلى 300 هدفا، إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداء جماعيا استثنائيا، إنها مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسما بشكل دائم".
وتحدث كيليان مبابي أيضا عن هدفه الرائع بكرة ساقطة من مسافة بعيدة، مشيرا إلى أنه لاحظ تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.
وأتم نجم فرنسا تصريحاته ضاحكا: "لم أفهم سبب تقدمه لمدة 20-25 مترا، وبالفطرة سجلت هدفا، أعتبره عقوبة جميلة له".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19112023000208011052ID1107452079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث