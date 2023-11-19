الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة عن تفاقم الحالة الإنسانية في المنطقة.

وأفاد بأن الوضع أصبح أكثر صعوبة، حيث أصبح السوق المحلي خاليًا تمامًا من المواد الغذائية، وكمية الوقود التي تم توريدها غير كافية لتلبية الاحتياجات الضرورية.



وأشار الناطق إلى أن عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون، معظمهم يعيشون في ظروف صعبة ويضطرون للنوم في الشوارع. وفي ظل هذا الوضع الصعب، أصبحت جهود إغاثة النازحين أكثر صعوبة، حيث تعمل الطواقم العاملة بشكل مستمر وتواجه تحديات كبيرة.



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