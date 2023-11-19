الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، ليطمئن على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.



وقال جلالته خلال الاتصال إن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.



وأضاف " نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله"