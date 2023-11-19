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ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

11/19/2023 7:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد ضباط في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سلوك بعض الجنود في غزة، قائلا: "لا يوجد أي انضباط او التزام".


ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست العبرية" أن الضابط قالوا إن سلوكيات الجنود قد تعرض القوات للخطر، في مواجهة المقاومة داخل ارض المعركة في قطاع غزة.


ومن بين ما أثار قلق الضباط، قال قائد دبابة في جيش الاحتلال:" إنه شاهد جنودا يلعبون كرة القدم، وآخرين يسبحون في مياه شواطئ غزة، أو يرسمون على جدران منازل الفلسطينيين، أو يزرعون أشجارا.


وبحسب الصحيفة، فمن بين تلك السلوكيات تم تسجيل بعض التعليقات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي.

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