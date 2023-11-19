ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد ضباط في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سلوك بعض الجنود في غزة، قائلا: "لا يوجد أي انضباط او التزام".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست العبرية" أن الضابط قالوا إن سلوكيات الجنود قد تعرض القوات للخطر، في مواجهة المقاومة داخل ارض المعركة في قطاع غزة.
ومن بين ما أثار قلق الضباط، قال قائد دبابة في جيش الاحتلال:" إنه شاهد جنودا يلعبون كرة القدم، وآخرين يسبحون في مياه شواطئ غزة، أو يرسمون على جدران منازل الفلسطينيين، أو يزرعون أشجارا.
وبحسب الصحيفة، فمن بين تلك السلوكيات تم تسجيل بعض التعليقات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN19112023000208011052ID1107452074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.