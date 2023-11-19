-->

Sunday, 19 November 2023 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

11/19/2023 7:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

وبين أنه تم رصد عدد من القذائف التي أُطلقت من لبنان، مستهدفة مواقع متفرقة على طول الحدود الإسرائيلية.


واضاف المتحدث العسكري أنه تم اعتراض عدد من المسيّرات التي أُطلقت من لبنان، خاصة في منطقة الجليل الأعلى.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN19112023000208011052ID1107452073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث