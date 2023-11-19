جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

وبين أنه تم رصد عدد من القذائف التي أُطلقت من لبنان، مستهدفة مواقع متفرقة على طول الحدود الإسرائيلية.



واضاف المتحدث العسكري أنه تم اعتراض عدد من المسيّرات التي أُطلقت من لبنان، خاصة في منطقة الجليل الأعلى.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا