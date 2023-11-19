جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.
وبين أنه تم رصد عدد من القذائف التي أُطلقت من لبنان، مستهدفة مواقع متفرقة على طول الحدود الإسرائيلية.
واضاف المتحدث العسكري أنه تم اعتراض عدد من المسيّرات التي أُطلقت من لبنان، خاصة في منطقة الجليل الأعلى.
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