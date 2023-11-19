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لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

11/19/2023 7:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي لأول مرة اليوم الأحد خلال زيارة تفقدية للمرشد الإيراني علي خامنئي إلى معرض منجزات القوة الجوفضائية للحرس الثوري.


وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عقب الزيارة بحضور عدد من مسؤولي الحرس الثوري وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي: إن "تحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية يعتمد على الدافع المبني على العزيمة والإيمان. أينما دخل شبابنا بالعزم والإيمان، استطاعوا أن يفعلوا أشياء عظيمة، وعلامات العزم والإيمان واضحة في هذا المعرض".


وأضاف خامنئي: الميزة الأخرى لمعرض القوة الجوفضائية لحرس الثورة هي الابتكار. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن نكتفي بمستوى النجاح الحالي، لأن مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في العالم تتحرك وتتحسن بشكل مستمر وعلينا أن نحاول ألا نتخلف عن الركب.










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