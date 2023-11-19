في 30 دقيقة فقط - كيف تتخلص من تحجر البطن بدون أدوية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادة ما يعاني مرضى القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي من الإمساك وتحجر البطن وعدم القدرة على إخراج البراز بسهولة، ما يدفع البعض إلى تناول الأدوية، لكن ما البديل؟



قالت فانيسا إيريني، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بديل صحي للتخلص من تحجر البطن خلال 30 دقيقة فقط.



وأضافت إيريني، خلال مقطع فيديو عبر "تيك توك" شاهده أكثر من 1.3 مليون شخص، أن إخراج البراز مرة واحدة فقط في الأسبوع أمرًا غير صحيًا تمامًا.



وتابعت أخصائي التغذية، أن التخلص من البراز وتحجر البطن خلال 30 دقيقة فقط لا يستلزم تناول أي أدوية، ولكن "كل ما تحتاجه هو الكرفس والسبانخ، وتضعهم مع المياه في الخلاط، حتى تحصل على مزيج رائع من عصير دون ألياف".



وستظهر طبقة من الرغوة على عصير السبانخ والكرفس، ولا يجب إضافة السكر إليه، ويمكن تناول هذا العصير في أي وقت خلال اليوم، ثم المشي قليلاً في المنزل، وبعدها سيشعر الشخص بالرغبة في الذهاب إلى المرحاض فورًا.



وقد أظهرت الأبحاث، أن هذه الخضروات تحتوي على كمية كبيرة من المياه والألياف، التي تنتقل إلى الأمعاء بسرعة، وتعمل على تنظيم عملية الهضم.يحتوي الكرفس على 95% من المياه، أي حوالي نصف كوب من الماء، وتحتوي السبانخ على 93% من المياه.



ومن الأفضل إخراج البراز 3 مرات في اليوم أو 3 مرات في الأسبوع، وذلك لتفريغ الأمعاء بشكل جيد.



تحتاج محاربة الإمساك إلى تناول كمية كافية من الألياف الموجودة في الخضروات الورقية والحبوب الكاملة، بجانب شرب كمية كبيرة من المياه وممارسة الرياضة بانتظام.

الكونسلتو

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