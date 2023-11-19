حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا إصابات مباشرة.
وقال حزب الله في بيان :" استهدفنا للمرة الثانية موقع جل العلام ومحيطه بصواريخ وقذائف مدفعية وحققنا إصابات مباشرة"
وكان حزب الله أعلن بوقت سابق استهداف مواقع المرج وحانيتا وراميا الإسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر.
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