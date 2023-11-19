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حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

11/19/2023 7:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا إصابات مباشرة.


وقال حزب الله في بيان :" استهدفنا للمرة الثانية موقع جل العلام ومحيطه بصواريخ وقذائف مدفعية وحققنا إصابات مباشرة"


وكان حزب الله أعلن بوقت سابق استهداف مواقع المرج وحانيتا وراميا الإسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر.

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