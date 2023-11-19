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'غوغل كيوبز' يساعد على اكتشاف تطبيقات أندرويد جديدة

11/19/2023 7:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعمل غوغل على تطوير تطبيق جديد لمتجر بلاي يسمى "كيوبز" لاكتشاف تطبيقات جديدة عبر مجموعة واسعة من الفئات.
ويساعد "كيوبز" في العثور على تطبيقات جديدة لتثبيتها. وكتب محرر Google News Telegram الذي كشف التطبيق لأول مرة في وقت سابق هذا العام "أفترض أنه سيكون نوعاً من مركز الترفيه لتخزين الأفلام والألعاب والكتب" بعد شرائها.

وسيسوق المستخدمون من كيوبز، رغم أنه لم يتضح ما الذي سيتمكن مستخدمو أندرويد من شرائه عبره.

وعند اكتشاف التطبيق لأول مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان مجرد مخطط تفصيلي، وإلى اليوم لا يوجد فيه محتوى لغياب نشر الواجهة الخلفية بعد، حسب فون أرينا.

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