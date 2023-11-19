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مستعمرون يسرقون محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

11/19/2023 7:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سرق مستعمرون، اليوم الأحد، محتويات غرفة زراعية في برية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات لـ"وفا "، بأن مجموعة من المستعمرين قاموا بتكسير باب ونوافذ غرفة زراعية في برية كيسان، وسرقوا منها خلايا شمسية، ومولد كهرباء، وأغراضا لتربية الماشية، تعود للمواطن الفلسطيني صالح أحمد عبيات، علما أنه لم يكن متواجدا فيه وقتها.
يشار الى أن المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من هجماتهم واعتداءاتهم بحق سكان كيسان وممتلكاتهم، عبر اجبار عائلات على مغادرة ارضهم، والهجوم على القرية والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم.

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