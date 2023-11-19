مستعمرون يسرقون محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سرق مستعمرون، اليوم الأحد، محتويات غرفة زراعية في برية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات لـ"وفا "، بأن مجموعة من المستعمرين قاموا بتكسير باب ونوافذ غرفة زراعية في برية كيسان، وسرقوا منها خلايا شمسية، ومولد كهرباء، وأغراضا لتربية الماشية، تعود للمواطن الفلسطيني صالح أحمد عبيات، علما أنه لم يكن متواجدا فيه وقتها.
يشار الى أن المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من هجماتهم واعتداءاتهم بحق سكان كيسان وممتلكاتهم، عبر اجبار عائلات على مغادرة ارضهم، والهجوم على القرية والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم.
للمزيد من اخبار فلسطين انقر هنا
MENAFN19112023000208011052ID1107452066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.