رئيس مجلس النواب: دعم الكوادر البحرينية ركيزة أساسية لتطوير العمل في كافة المسارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن دعم الكوادر البحرينية في مؤسسات وهيئات الدولة، يعد ركيزة أساسية لتطوير العمل في كافة المسارات والقطاعات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
وأشاد بالدور الحيوي الذي يضطلع به جهاز الخدمة المدنية، وخطط العمل والمشاريع والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمنهجية العمل والإنتاجية، وتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية، وفق إجراءات تنظيمية متطورة، وتنسيق مستمر بين جميع الجهات والهيئات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمزيد من الإبداع في العمل والتميز في الإنجاز، لخدمة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، حيث هنأه معاليه بالثقة الملكية السامية، مشيدا بما يتمتع به الشيخ دعيج بن سلمان من خبرات إدارية وكفاءة وطنية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في إدارة جهاز الخدمة المدنية، تحقيقا للأهداف المنشودة، مؤكدا الدعم النيابي لعمل جهاز الخدمة المدنية والكوادر الوطنية.
من جانبه، أعرب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على التهنئة الكريمة، والاهتمام النيابي البارز بدعم وتطوير الكوادر الحكومية، وتقديم المقترحات والقوانين والتشريعات، الرامية إلى دعم الموظف البحريني في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجاباً على تطور الأداء الحكومي، مثمنا التعاون المشترك بين جهاز الخدمة المدنية ومجلس النواب.
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