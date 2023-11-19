رئيس مجلس النواب: دعم الكوادر البحرينية ركيزة أساسية لتطوير العمل في كافة المسارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن دعم الكوادر البحرينية في مؤسسات وهيئات الدولة، يعد ركيزة أساسية لتطوير العمل في كافة المسارات والقطاعات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وأشاد بالدور الحيوي الذي يضطلع به جهاز الخدمة المدنية، وخطط العمل والمشاريع والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمنهجية العمل والإنتاجية، وتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية، وفق إجراءات تنظيمية متطورة، وتنسيق مستمر بين جميع الجهات والهيئات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمزيد من الإبداع في العمل والتميز في الإنجاز، لخدمة الوطن والمواطنين.



جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، حيث هنأه معاليه بالثقة الملكية السامية، مشيدا بما يتمتع به الشيخ دعيج بن سلمان من خبرات إدارية وكفاءة وطنية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في إدارة جهاز الخدمة المدنية، تحقيقا للأهداف المنشودة، مؤكدا الدعم النيابي لعمل جهاز الخدمة المدنية والكوادر الوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على التهنئة الكريمة، والاهتمام النيابي البارز بدعم وتطوير الكوادر الحكومية، وتقديم المقترحات والقوانين والتشريعات، الرامية إلى دعم الموظف البحريني في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجاباً على تطور الأداء الحكومي، مثمنا التعاون المشترك بين جهاز الخدمة المدنية ومجلس النواب.