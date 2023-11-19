جلالة الملك المعظم يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة البلاد التنموية ونهضتها المباركة وما تشمله من مشاريع كبرى وخطط تنموية طموحة في شتى المجالات والهادفة الى تحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن، معرباً جلالة الملك المعظم عن الاعتزاز بما يبذله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

من جهد كبير ومتواصل في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها في جميع المجالات، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها ومكانتها المتقدمة في مؤشرات التنمية، وبما حققته الحكومة برئاسة سموه من إنجازات مشرفة وما تقوم به من مبادرات وبرامج من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ونوه جلالة الملك المعظم

بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة والتي أكد فيها سموه أنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، و أن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في قطاع غزة لما يحقق آماله وازدهاره.

كما أثنى جلالته على دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، شاكراً جميع القائمين على هذا العمل الإنساني النبيل ، والذي يأتي تجسيداً لمواقف البحرين الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق ، جدد جلالة الملك المعظم التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن يحرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً وسبيلاً وحيداً للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة والعالم، ومؤكداً جلالته على موقف مملكة البحرين الثابت بحل النزاعات بالوسائل السلمية.

كما أشاد جلالته بما تشهده المملكة من تنظيم ناجح ومتميز للعديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة واستضافتها لمختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ومن بينها المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة، وعدد من المعارض التجارية الدولية، وكذلك النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، والتي ترسخ ريادة البحرين كإحدى الوجهات الإستثمارية وتعزز سمعتها العالمية المرموقة على مختلف الأصعدة، معرباً جلالته عن تقديره للجهود الطيبة للكوادر الوطنية والتي تعكس قدرتها على تنظيم وإنجاح هذه المؤتمرات والمعارض والأنشطة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعم الرخاء والازدهار وأن تواصل تقدمها على جميع المستويات.

حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم و الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ .