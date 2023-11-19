جلالة الملك المعظم يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
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وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة البلاد التنموية ونهضتها المباركة وما تشمله من مشاريع كبرى وخطط تنموية طموحة في شتى المجالات والهادفة الى تحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن، معرباً جلالة الملك المعظم عن الاعتزاز بما يبذله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
من جهد كبير ومتواصل في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها في جميع المجالات، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها ومكانتها المتقدمة في مؤشرات التنمية، وبما حققته الحكومة برئاسة سموه من إنجازات مشرفة وما تقوم به من مبادرات وبرامج من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ونوه جلالة الملك المعظم
بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة والتي أكد فيها سموه أنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، و أن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في قطاع غزة لما يحقق آماله وازدهاره.
كما أثنى جلالته على دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، شاكراً جميع القائمين على هذا العمل الإنساني النبيل ، والذي يأتي تجسيداً لمواقف البحرين الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وفي هذا السياق ، جدد جلالة الملك المعظم التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن يحرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً وسبيلاً وحيداً للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة والعالم، ومؤكداً جلالته على موقف مملكة البحرين الثابت بحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما أشاد جلالته بما تشهده المملكة من تنظيم ناجح ومتميز للعديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة واستضافتها لمختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ومن بينها المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة، وعدد من المعارض التجارية الدولية، وكذلك النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، والتي ترسخ ريادة البحرين كإحدى الوجهات الإستثمارية وتعزز سمعتها العالمية المرموقة على مختلف الأصعدة، معرباً جلالته عن تقديره للجهود الطيبة للكوادر الوطنية والتي تعكس قدرتها على تنظيم وإنجاح هذه المؤتمرات والمعارض والأنشطة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعم الرخاء والازدهار وأن تواصل تقدمها على جميع المستويات.
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم و الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ .
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