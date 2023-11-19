دفء وصحة جيدة.. 8 أطعمة مذهلة لفصل الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج الجسم خلال موسم الشتاء إلى تغذية كافية للحفاظ على لياقته البدنية والشعور بالدفء والقدرة على مقاومة الطقس البارد، لذا فعليكم بهذه الأطعمة الشائعة، التي يمكن أن تساعد على البقاء دافئًا وبصحة جيدة خلال فصل الشتاء وهي كالآتي :



1. الحمضيات

إن البرتقال والجريب فروت والليمون مليئة بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والأنفلونزا.

2. المكسرات والبذور

يعد اللوز والجوز وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.



3. القرع

إن القرع أو اليقطين غني بالفيتامينات A وC، وكذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء وصحة الجسم.

4. سمك السلمون

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تقلل الالتهاب.

5. بهارات

عند مزج التوابل الدافئة مثل الزعفران والقرفة والزنجبيل والكركم في الوجبات الغذائية، فإنها تضيف نكهة وتفيد الجسم بخصائصها المضادة للالتهابات.



6. اللحوم الخالية من الدهون

توفر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك و الأحماض الأمينية الأساسية لصحة العضلات والرفاهية العامة. يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع والرضا.

7. الخضروات الداكنة

إن الخضروات الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.



8. التوت

في حين أن التوت الطازج يمكن أن يكون أقل توفرًا في الشتاء، إلا أن التوت المجمد ربما يكون خيارًا جيدًا، فالتوت غني بمضادات الأكسدة ويمكن استخدامه في العصائر أو يضاف إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.

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