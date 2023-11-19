بوريل يدعو لهدنة فورية ومستدامة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالدور الحيوي الذي تضطلع به قطر في جهود إطلاق الرهائن، وأكد على أهمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي سياق جهود تحقيق السلام، دعا بوريل إلى وقفة مع المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية فورية ومستدامة.
وأكد بوريل على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، داعيًا جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين اتفاق إطلاق سراح الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.
وفي ختام تصريحاته، حث بوريل على تكثيف الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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