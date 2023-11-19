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بوريل يدعو لهدنة فورية ومستدامة في غزة

11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالدور الحيوي الذي تضطلع به قطر في جهود إطلاق الرهائن، وأكد على أهمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وفي سياق جهود تحقيق السلام، دعا بوريل إلى وقفة مع المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية فورية ومستدامة.


وأكد بوريل على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، داعيًا جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين اتفاق إطلاق سراح الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.


وفي ختام تصريحاته، حث بوريل على تكثيف الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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