إعلام اليرموك تعرض تجربتها في الكونغرس العالمي للإعلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت كلية الإعلام في جامعة اليرموك بفعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وعرض عميد الكلية الدكتور امجد القاضي، الذي مثل الكلية، ورقة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام: الفرص والتحديات تجربة جامعة اليرموك أنموذجا".
وقال القاضي إن أبرز التحديات الأكاديمية التي يجب على كليات الإعلام مواكبتها تتمثل بسرعة التحولات التكنولوجية والتحولات الصناعية التي نعيشها في ظل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.
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