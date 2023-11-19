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إعلام اليرموك تعرض تجربتها في الكونغرس العالمي للإعلام

11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت كلية الإعلام في جامعة اليرموك بفعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.


وعرض عميد الكلية الدكتور امجد القاضي، الذي مثل الكلية، ورقة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام: الفرص والتحديات تجربة جامعة اليرموك أنموذجا".


وقال القاضي إن أبرز التحديات الأكاديمية التي يجب على كليات الإعلام مواكبتها تتمثل بسرعة التحولات التكنولوجية والتحولات الصناعية التي نعيشها في ظل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.


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