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الحذر من إعطاء هذا النوع من الشاي للرضع

11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والأطفال الصغار حتى عمر 4 سنوات.
وعلقت الرابطة بأن الشمر يحتوي على هرمون "الاستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب، التي تم إجراؤها على الحيوانات، بينما لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.


وأضافت الرابطة أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الاستراجول" الآمن يومياً؛ لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاماً شرب شاي الشمر باعتدال.


وأشارت الرابطة إلى أنه بدلاً من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية؛ حيث تحتوي الكراوية على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.


ويمكن أيضاً تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

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