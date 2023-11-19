الصفدي: أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الحياة مواقف واليوم أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير، متساءلاً عن موعد تحرك العالم لوقف النار في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وقتل واغتيال الأطفال والنساء.
وكشف الصفدي خلال ترأسه جزءًا من اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية لبحث الوضع في غزة، الأحد، أن الاحتلال ينقل صورة كاذبة للعالم ويحاول تقديم التزامه بالقانون الدولي عكس ما يحدث في غزة تماما.
وقال إنّ "حقوق الإنسان يجب أن تكون مصونة، والمحافظة على حياة الإنسان في غزة أولوية مطلقة، ونأمل تحرك المجتمع الدولي بأسرع وقت ممكن.
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