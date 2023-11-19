الصفدي: أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الحياة مواقف واليوم أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير، متساءلاً عن موعد تحرك العالم لوقف النار في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وقتل واغتيال الأطفال والنساء.



وكشف الصفدي خلال ترأسه جزءًا من اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية لبحث الوضع في غزة، الأحد، أن الاحتلال ينقل صورة كاذبة للعالم ويحاول تقديم التزامه بالقانون الدولي عكس ما يحدث في غزة تماما.



وقال إنّ "حقوق الإنسان يجب أن تكون مصونة، والمحافظة على حياة الإنسان في غزة أولوية مطلقة، ونأمل تحرك المجتمع الدولي بأسرع وقت ممكن.

