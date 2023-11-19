الاحتلال يعلن عن مرحلة ثانية من العمليات البرية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن مجلس الحرب الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مساء السبت، الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة، وأكد استمرارها حتى ما وصفوه بـ"تحقيق الانتصار وإعادة المخطوفين".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم ملتزمون بمواصلة الحرب حتى "تحقيق انتصار حاسم للقضاء على حماس"، و"إعادة المخطوفين"، و"ضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل"، على حد قوله.



وطالب نتنياهو بدعم شعبي وسياسي من أجل تحقيق تلك الأهداف، مضيفا أن الولايات المتحدة والعالم يمارسون "ضغوطا عظيمة لكننا نصدها وسنواصل الحرب"، مؤكدا أنهم يبذلون جهودا سياسية كبيرة على المستوى الدولي، "لتأمين هامش حرية حركة في هذه الحرب التي ستكون طويلة"، حسب قوله.



ونفى رئيس الحكومة الإسرائيلية وجود صفقة مطروحة حتى الآن، قائلا إنهم يبذلون كل الجهود لإعادة العدد الأكبر من المخطوفين.



وقال إنه "لا يمكن وضع إدارة مدنية في غزة تدعم الإرهاب وتدفع له"، وإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ما زال بعد 43 يوما يرفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر.

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته انتقلت إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة، وإن كل يوم يمر تقل الأماكن التي تمكن حماس من التحرك في الجانب الغربي لمدينة غزة.

وأضاف أن حماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي، وأنها تفهم لغة القوة فقط.



وشدد على أن حرب إسرائيل على حماس، "حرب شاملة، وهذا يشمل الأعضاء ولا فرق بين مخرب بكلاشنيكوف وآخر ببدلة"، على حد قوله.



وأكد أنه يجب التركيز على "هدفي الانتصار بالحرب وإعادة المخطوفين، ولا أرغب باتعامل مع أمور أخرى".

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الجزيرة