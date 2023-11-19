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الاحتلال اعتقل 31 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة

11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 31 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة.

واستشهد حتى الان 42 صحفيا وموظفا في وسائل الإعلام خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا للجنة حماية الصحفيين.

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