الاحتلال اعتقل 31 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 31 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة.
واستشهد حتى الان 42 صحفيا وموظفا في وسائل الإعلام خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا للجنة حماية الصحفيين.
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