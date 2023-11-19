بريطانيا: نركز على أولوية التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بشكل مستدام

بريطانيا: نركز على أولوية التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بشكل مستدام
التاريخ
11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدولة البريطاني لورد أحمد " نركز على أولوية التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بشكل مستدام".
ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها الـ 44، والتي جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
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