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بريطانيا: نركز على أولوية التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بشكل مستدام

11/19/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدولة البريطاني لورد أحمد " نركز على أولوية التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بشكل مستدام".

ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها الـ 44، والتي جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

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