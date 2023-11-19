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المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة لأكثر من 40 يوما

11/19/2023 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أحداث غزة كشفت حقيقة دعم قادة الدول الغربية للعنصرية.
وأضاف خامنئي أن الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة رغم توظيف قدراته العسكرية لأكثر من 40 يوما.


ونوه أن القصف الوحشي للمستشفيات وقتل الأطفال والنساء في غزة دليل على غضب قادة الكيان من الهزيمة.


وأشار أن الكيان الصهيوني أراد تركيع المقاومة في غزة والقضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

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