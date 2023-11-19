المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة لأكثر من 40 يوما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أحداث غزة كشفت حقيقة دعم قادة الدول الغربية للعنصرية.
وأضاف خامنئي أن الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة رغم توظيف قدراته العسكرية لأكثر من 40 يوما.
ونوه أن القصف الوحشي للمستشفيات وقتل الأطفال والنساء في غزة دليل على غضب قادة الكيان من الهزيمة.
وأشار أن الكيان الصهيوني أراد تركيع المقاومة في غزة والقضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.
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