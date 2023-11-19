كرواتيا تحقق فوزا ثمينا وتنعش حظوظها لبلوغ بطولة يورو 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الكرواتي فوزا ثمينا على مضيفه منتخب لاتفيا بهدفين نظيفين السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وعززت كرواتيا بذلك حظوظها لبلوغ البطولة، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف تركيا المتصدرة برصيد 16 نقطة، ومتقدمة بفارق نقطتين عن ويلز الثالثة والتي تعثرت في وقت سابق اليوم بالتعادل 1-1 أمام مضيفتها أرمينيا الرابعة برصيد 8 نقاط.
وسجل كل من لافرو ماير (7) وأندري كراماريتش (16) هدفي الفوز لمنتخب كرواتيا في المباراة.
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