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كرواتيا تحقق فوزا ثمينا وتنعش حظوظها لبلوغ بطولة يورو 2024

11/19/2023 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الكرواتي فوزا ثمينا على مضيفه منتخب لاتفيا بهدفين نظيفين السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وعززت كرواتيا بذلك حظوظها لبلوغ البطولة، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف تركيا المتصدرة برصيد 16 نقطة، ومتقدمة بفارق نقطتين عن ويلز الثالثة والتي تعثرت في وقت سابق اليوم بالتعادل 1-1 أمام مضيفتها أرمينيا الرابعة برصيد 8 نقاط.
وسجل كل من لافرو ماير (7) وأندري كراماريتش (16) هدفي الفوز لمنتخب كرواتيا في المباراة.

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