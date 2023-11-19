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مبابي يقود فرنسا لتحقيق أكبر فوز في تاريخها

11/19/2023 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمطر المنتخب الفرنسي مرمى ضيفه جبل طارق بـ14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.
وفرض كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".
ونجح منتخب فرنسا في حسم الشوط الأول لصالحه بسباعية دون رد عبر إيثان جيمس سانتوس بالخطأ في مرماه، ماركوس تورام، كيليان مبابي من ضربة جزاء، جوناثان كلوس، كينغسيلي كومان ويوسف فوفانا في الدقائق 3، 4، 16، 31، 34، 36 و38.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا سبعة أهداف أخرى بواسطة أدريان رابيو، كومان، عثمان ديمبلي ومبابي (ثنائية)، فضلا عن ثنائية لأوليفييه جيرو وذلك في الدقائق 64، 66، 73، 74، 82 و89 و91.
وأكمل منتخب جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه إيثان جيمس سانتوس.
وبهذه النتيجة العريضة حققت فرنسا المتأهلة سلفا إلى "يورو 2024" أكبر فوز في تاريخها.
وكان أكبر انتصار حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.
كما أن منتخب فرنسا بات أول منتخب أوروبي يسجل 14 هدفا في مباراة دولية منذ منتخب الدنمارك حين فاز 14-2 على إيسلندا في مباراة ودية عام 1967.

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