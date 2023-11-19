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إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم

11/19/2023 6:10:53 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأحد، عن إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم 2023.


ويعتبر ممرات الموجب المائية من اهم مواقع جذب سياحة المغامرات في الأردن خلال موسم الصيف، حيث تستقطب أعداد كبيرة من السياح والزوار.


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