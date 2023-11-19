إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم

إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم
التاريخ
11/19/2023 6:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأحد، عن إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم 2023.
ويعتبر ممرات الموجب المائية من اهم مواقع جذب سياحة المغامرات في الأردن خلال موسم الصيف، حيث تستقطب أعداد كبيرة من السياح والزوار.
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