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تواصل المظاهرات في أوروبا تأييدا لشعبنا وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة

11/19/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عواصم/PNN- تواصلت المظاهرات والوقفات التضامنية، اليوم الأحد، في دول أوروبية عديدة، تأييدا للشعب الفلسطيني، وتنديدا باستمرار بعدوان الاحتلال المتوصل على قطاع غزة.

حيث شهدت عواصم ومدن عدة في إسبانيا وبلغاريا والسويد والنمسا وايرلندا، تظاهرات ووقفات تضامنية نصرة لغزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا، بتنظيم ومشاركة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المناصرة لفلسطين.

وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار فورا وضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.

ولوح المشاركون بالعلم الفلسطيني، ومرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وندد المتظاهرون بمواقف بعض الدول الغربية المؤيدة لدولة الاحتلال في عدوانها الدامي ضد الأطفال والنساء والعزل في قطاع غزة، مطالبين بضرورة احترام حقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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