-->

Sunday, 19 November 2023 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زعيمة حزب العمل: الشيء الصحيح أن يرحل نتنياهو الآن

11/19/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل//PNN- أكدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي على ضرورة رحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه، معتبرة أن هناك "احتمالا واقعيا" لتحقيق ذلك حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات.

وقالت ميخائيلي في حديث على موقع "واي نت لايف" إنها "لا تقترح الذهاب إلى الانتخابات" وأضافت: "أقول استخدموا الوسائل المتوفرة لدينا في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست. أعلم أن الائتلاف (الحاكم) يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو الآن".

وحسب ميخائيلي، فإن "احتمال أن تأتي حكومة أخرى في هذا الكنيست هو احتمال واقعي وجيد".

وحمل كثيرون في إسرائيل نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني خلال أحداث 7 أكتوبر، وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر، أن ثقة الإسرائيليين في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.

وكشف استطلاع رأي آخر أجري قبل أيام أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو شخص مناسب لتولي رئاسة الحكومة، فيما يفضل نحو 50% من المستطلعين رؤية بيني غانتس زعيم حزب "معسكر الدولة"، في هذا المنصب.

MENAFN19112023000205011050ID1107451927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث