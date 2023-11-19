زعيمة حزب العمل: الشيء الصحيح أن يرحل نتنياهو الآن

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل//PNN- أكدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي على ضرورة رحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه، معتبرة أن هناك "احتمالا واقعيا" لتحقيق ذلك حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات.

وقالت ميخائيلي في حديث على موقع "واي نت لايف" إنها "لا تقترح الذهاب إلى الانتخابات" وأضافت: "أقول استخدموا الوسائل المتوفرة لدينا في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست. أعلم أن الائتلاف (الحاكم) يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو الآن".

وحسب ميخائيلي، فإن "احتمال أن تأتي حكومة أخرى في هذا الكنيست هو احتمال واقعي وجيد".

وحمل كثيرون في إسرائيل نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني خلال أحداث 7 أكتوبر، وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر، أن ثقة الإسرائيليين في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.

وكشف استطلاع رأي آخر أجري قبل أيام أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو شخص مناسب لتولي رئاسة الحكومة، فيما يفضل نحو 50% من المستطلعين رؤية بيني غانتس زعيم حزب "معسكر الدولة"، في هذا المنصب.