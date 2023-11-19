زعيمة حزب العمل: الشيء الصحيح أن يرحل نتنياهو الآن

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل//PNN- أكدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي على ضرورة رحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه، معتبرة أن هناك "احتمالا واقعيا" لتحقيق ذلك حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات.
وقالت ميخائيلي في حديث على موقع "واي نت لايف" إنها "لا تقترح الذهاب إلى الانتخابات" وأضافت: "أقول استخدموا الوسائل المتوفرة لدينا في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست. أعلم أن الائتلاف (الحاكم) يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو الآن".
وحسب ميخائيلي، فإن "احتمال أن تأتي حكومة أخرى في هذا الكنيست هو احتمال واقعي وجيد".
وحمل كثيرون في إسرائيل نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني خلال أحداث 7 أكتوبر، وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر، أن ثقة الإسرائيليين في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.
وكشف استطلاع رأي آخر أجري قبل أيام أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو شخص مناسب لتولي رئاسة الحكومة، فيما يفضل نحو 50% من المستطلعين رؤية بيني غانتس زعيم حزب "معسكر الدولة"، في هذا المنصب.
MENAFN19112023000205011050ID1107451927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.