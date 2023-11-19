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العاهل الأردني: استمرار إسرائيل في حربها على غزة وانتهاكاتها في الضفة سيدفع إلى انفجار المنطقة

11/19/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وأكد العاهل الأردني لدى استقباله اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.

وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.ــ


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