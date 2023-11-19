العاهل الأردني: استمرار إسرائيل في حربها على غزة وانتهاكاتها في الضفة سيدفع إلى انفجار المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.
وأكد العاهل الأردني لدى استقباله اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.
وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.
وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.ــ
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