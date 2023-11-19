بيسكوف: كان هناك خطر حدوث انهيار اقتصادي في روسيا بعد بدء العقوبات لكن تم تجنبه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تمكنت السلطات الروسية من منع حدوث الانهيار الاقتصادي الذي هدد البلاد بعد فرض العقوبات الغربية غير المسبوقة في عام 2022، وتمكنت بعد ذلك من الانتقال إلى النمو.أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال في حديث تلفزيوني: "كان هناك تهديد بالانهيار، وفعلا اضطررنا لحشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".

وأشار ممثل الكرملين إلى أن الاقتصاد الروسي، خضع حينها لعبء العقوبات غير المسبوقة.

وأضاف بيسكوف: "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل، ومن الناحية النظرية لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".

وشدد على أن ذلك حدث بعد عامين من ظهور كوفيد، الذي شكل أيضا ضربة كبيرة للاقتصاد.