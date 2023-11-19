"وفر أكثر بشهر نوفمبر" مع عروض مميزة وخصومات قيمة من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تصل لغاية 41%

(MENAFN
- Asdaa BCW) أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض وخصومات مميزة تصل نسبتها إلى 41%، وتقدمها للزبائن والمستهلكين طيلة حتى نهاية تشرين الثاني 2023 أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق، وذلك على باقة مختارة من الأجهزة المنزلية، وأجهزة الترفيه المنزلي، والهواتف الذكية من علامة "سامسونج"، والتي يمكن تسوقها عبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط ، والذي تقدم لدى الشراء عبره ميزات استثنائية تشمل: الكفالة الإضافية على الأجهزة الفاخرة، ونقاط المكافآت، والخصومات الخاصة عند استبدال الأجهزة القديمة والخصومات عند التسجيل.
وفي إطار الحملة، سيكون بإمكان المستهلكين الحصول على أي من أجهزة تلفاز "سامسونج" التي تتميز بمحافظتها على ريادة الصناعة وسوقها منذ 17 عاماً على التوالي، والتي تشمل تلفاز NEO QLED 8K، وتلفاز NEO QLED، وتلفاز QLED، وتلفاز OLED، وتلفاز The Frame، وتلفاز Crystal UHD بخصم يصل إلى 41%، مع هدايا مجانية تشمل جهاز الصوت المتميز Q-700، والذي يعتبر من أهم أجهزة الصوت لدى "سامسونج" والتي تواصل الحفاظ على تصنيفها في المرتبة الأولى في المبيعات العالمية للعام التاسع على التوالي، وذلك لدى شراء تلفاز OLED 4K قياس 77 بوصة، فضلاً عن سماعات جهازSound Tower MX-T70 ، وذلك لدى شراء تلفاز Neo QLED 4K قياس 55 و65 و75 بوصة.
أما بالنسبة للأجهزة المنزلية، فتقدمها الشركة ضمن الحملة بخصومات تصل إلى 23% على نشافات الملابس الموفرة للطاقة، و20% على مكنسة JetStick، مقابل خصومات تصل إلى 20% على الثلاجات التي تشمل ثلاجة الجنب إلى جنب، وثلاجة الفريز العلوي، فضلاً عن ثلاجة الباب الفرنسي التي تهدي كل من يشتريها بسعة 593 لتر مكنسة Jet Bot+ الروبوتية سواء عبر المعارض أو عبر المتجر الإلكتروني. كذلك، تقدم الشركة خصماً بنسبة تصل إلى 14% على غسالات الملابس.
وفي ما يتعلق بالهواتف الذكية وأجهزة التابلت، فتقدم الشركة خصومات مميزة تصل إلى 33% على هواتف سامسونج من سلسلة A7 وA8، فيما تقدم قسائم شراء إلكترونية بقيمة تصل إلى 180 ديناراً أردنياً لدى شراء تابلت Tab S9، وسماعات أذن بلوتوث وشاحن متنقل بقوة 25 واط عند شراء هاتف S23 FE الذكي، هذا فضلاً عن المزيد من العروض والخصومات الحصرية (Flash Sale) بنسبة تصل إلى 35% على جميع الملحقات.
ويمكن للعملاء في الأردن الإطلاع على أفضل عروض شهر نوفمبر من سامسونج والإستمتاع بتجربة تسوق سهلة وممتعة من خلال زيارة متجر سامسونج الإلكتروني، أو زيارة الفروع والمعارض المعتمدة لدى شركة سامسونج والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
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