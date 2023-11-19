حلبة البحرين الدولية تستضيف غدا فعاليتي الدراغ والدرفت وبتلكو فتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تتواصل الإثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط"، وذلك بانطلاق فعالية جديدة من فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ (الدراغ والدرفت)، الفعالية الأكثر شعبية، والتي ستقام مساء غد الاثنين على مضمار الصخير، وفعالية "بتكلو فتنس" على المضمار مساء يوم بعد الثلاثاء.
وستتاح يوم الاثنين الفرصة للراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن "ليالي الدراغ" على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.
وفي نفس الوقت ستشهد الحلبة انطلاق فعالية "ليالي الدرفت" التي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية' حيث بإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة، من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.
وتتيح الحلبة للمشاركين إجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معًا، مساء الاثنين، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين، فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين ثمانية دنانير.
وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، فيما تطلق شارة الإنطلاق عند الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل.
كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار.
وسيتمكن المرافقون من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضًا لعيش اللحظة، وذلك بمبلغ 4.500 دينار، بينما سيتمكن الجماهير من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ قدره ديناران.
وتنطلق مساء الثلاثاء، فعالية "بتلكو فتنس" على المضمار والمشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من السادسة مساءً حتى 10 مساءً.
ولأول مرة هذا الموسم، أطلقت حلبة البحرين الدولية أيضًا تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، بسعر 15 دينارا، بما يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات "بتلكو فتنس" العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية.
وخلال الفعالية، يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومترًا، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال، وتبلغ تكلفة المشاركة دينارين لراكبي الدراجات الهوائية ودينار واحد للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
MENAFN19112023000055011008ID1107451889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.