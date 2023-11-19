حلبة البحرين الدولية تستضيف غدا فعاليتي الدراغ والدرفت وبتلكو فتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تتواصل الإثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط"، وذلك بانطلاق فعالية جديدة من فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ (الدراغ والدرفت)، الفعالية الأكثر شعبية، والتي ستقام مساء غد الاثنين على مضمار الصخير، وفعالية "بتكلو فتنس" على المضمار مساء يوم بعد الثلاثاء.







وستتاح يوم الاثنين الفرصة للراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن "ليالي الدراغ" على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.







وفي نفس الوقت ستشهد الحلبة انطلاق فعالية "ليالي الدرفت" التي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية' حيث بإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة، من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.







وتتيح الحلبة للمشاركين إجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معًا، مساء الاثنين، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين، فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين ثمانية دنانير.







وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، فيما تطلق شارة الإنطلاق عند الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل.







كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار.







وسيتمكن المرافقون من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضًا لعيش اللحظة، وذلك بمبلغ 4.500 دينار، بينما سيتمكن الجماهير من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ قدره ديناران.







وتنطلق مساء الثلاثاء، فعالية "بتلكو فتنس" على المضمار والمشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من السادسة مساءً حتى 10 مساءً.







ولأول مرة هذا الموسم، أطلقت حلبة البحرين الدولية أيضًا تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، بسعر 15 دينارا، بما يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات "بتلكو فتنس" العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية.







وخلال الفعالية، يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومترًا، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال، وتبلغ تكلفة المشاركة دينارين لراكبي الدراجات الهوائية ودينار واحد للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.