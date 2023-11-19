وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تعزيز الجهود الداعمة لحماية وصون حقوق الطفل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين تشهد تقدمًا بارزًا في مجال حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها الدستور، منوّهًا بالدور الذي تضطلع به كافة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، من أجل ترسيخ حقوقهم من تعليم وصحة وحماية ورعاية في بيئة إيجابية وآمنة، والحفاظ على مستقبلهم.



وأشار وزير التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى مستوى الاهتمام الرفيع الذي توليه مملكة البحرين بحقوق الطفل، عبر القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة، لضمان التنشئة السليمة بمختلف مراحل حياته، ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المعني بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة، إذ يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في حماية الأطفال بمملكة البحرين.



وقال إنّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عزز من أهمية ودور مركز حماية الطفل التابع للوزارة، والذي يعمل وفق القوانين والتشريعات مع جميع الجهات ذات العلاقة، باعتباره الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، وتقييم ومتابعة الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، إضافة إلى متابعة الطفل الجاني المعرض للخطر، من خلال توفر السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات التي تضمن حماية وبقاء الأطفال ونمائهم، وتلبي احتياجاتهم ورعايتهم في بيئة ملائمة، وتؤمّن لهم التنشئة الصحيحة والمتوازنة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، بجانب رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع بقضايا الأطفال.



وتابع الوزير أنه إلى جانب ذلك، تم تفعيل خط نجدة ومساندة الطفل 998، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقّي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير، بشأن حالات التعرض لسوء معاملة أو الخطر، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.



وذكر وزير التنمية الاجتماعية أنّ مملكة البحرين دائمة الحرص على حماية الأطفال، حيث فعّلت كافة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للحفاظ على مستقبلهم، باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع، وعماد الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية ماضية قدمًا عبر شراكتها المجتمعية والاستراتيجية، لفتح آفاق أرحب نحو تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل أفضل للأطفال.