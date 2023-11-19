شؤون المرأة بمجلس الشورى: البحرين تشهد نقلة نوعية في تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق وحماية الطفل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية على مستوى سن التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق وحماية الطفل، بما يتوج ريادة مملكة البحرين في كفالة وضمان واحترام الحقوق في ظل النهج الإنساني والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم .



وقالت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، إن السلطة التشريعية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قد أنجزت حديثًا مجموعة من التشريعات ذات العلاقة بالطفل والأسرة، التي على رأسها قانون رقم (4) لسنة 2021م بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إلى جانب المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، الذي يهدف إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.



وذكرت اللجنة أن السلطة التشريعية تبدي التزامًا كبيرًا في اتباع المعايير الدولية عند بحث ومناقشة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالطفل، انطلاقًا من القيم والثوابت الاجتماعية والإسلامية، وإعمالاً للمبادئ الإنسانية والحضارية التي تنتهجها مملكة البحرين، بما يحافظ على كيان الأسرة ويصون الطفل ويساعد في إعداده وتمكينه بالشكل السليم والقويم، مشيدةً بالخطط والاستراتيجيات الوطنية المتجددة التي من شأنها تعزيز ودعم الوضع الحقوقي للطفل في مملكة البحرين، مثل اللجنة الوطنية للطفولة التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا.



وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين أصبحت تحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة مثل "قانون الطفل"، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليها، فضلًا عن بعض القوانين الأخرى مثل "قانون الأسرة"، و"قانون الحماية من العنف الأسري".