جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم دورة التحكيم الوطني



نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية دورة "التحكيم الوطني" في عروض الخيل العربية بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبو ظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 15 دارساً.

وقدمت الخبيرتان ديردري هايد وماريانا تنجستيدت، من المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو"، محاضرات حول كيفية التحكيم، وتعامل الحكم مع الخيل، والمبادئ الأساسية للتحكيم.

واشتملت الدورة على جانبين عملي ونظري، واختبار تحديد المستوي، بهدف التأهل للدورة الثانية المقررة خلال يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الدورات ضمن جهود الجمعية لتطوير قدرات أبناء الإمارات، وصقل مهاراتهم في جميع مجالات عروض الخيل العربية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدورات.

كما أن برنامج الموسم "2023 -2024" الذي أعلنته الجمعية يشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش تهدف لتطوير القدرات وفق أعلى المعايير العالمية، بجانب دورات للجان الانضباطية ودورات للعارضين.

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