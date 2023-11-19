-->

Sunday, 19 November 2023 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم دورة التحكيم الوطني

11/19/2023 6:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية دورة "التحكيم الوطني" في عروض الخيل العربية بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبو ظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 15 دارساً.

وقدمت الخبيرتان ديردري هايد وماريانا تنجستيدت، من المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو"، محاضرات حول كيفية التحكيم، وتعامل الحكم مع الخيل، والمبادئ الأساسية للتحكيم.
واشتملت الدورة على جانبين عملي ونظري، واختبار تحديد المستوي، بهدف التأهل للدورة الثانية المقررة خلال يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الدورات ضمن جهود الجمعية لتطوير قدرات أبناء الإمارات، وصقل مهاراتهم في جميع مجالات عروض الخيل العربية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدورات.

كما أن برنامج الموسم "2023 -2024" الذي أعلنته الجمعية يشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش تهدف لتطوير القدرات وفق أعلى المعايير العالمية، بجانب دورات للجان الانضباطية ودورات للعارضين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19112023000110011019ID1107451879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث