مستر بيست يحتفل بـ200 مليون متابع.. تحت الأرض - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني- احتفل اليوتيوبر "مستر بيست" بتخطي متابعي قناته على منصة يوتيوب الـ200 مليون متابع ليل أمس، بفيديو جديد يظهر تجربته للعيش مدفوناً تحت التراب لـ7 أيام.

وفي أحدث فيديو على قناته، قرر جيمي دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" اختبار العيش تحت التراب لـ7 أيام، محطماً رقمه القياسي السابق بالبقاء 50 ساعة مدفوناً.

وظهر بالفيديو الشاب البالغ 25 عاماً، محاصراً بتابوت شفاف، فيما كان أصدقاؤه يتابعونه من خلال الكاميرات العديدة المثبتة داخل التابوت، مع تواصلهم الدائم معه عبر أجهزة الراديو.

وبدا على مستر بيست التأثر أكثر من مرة خلال هذه التجربة.

ويعرف عن "مستر بيست" تميزه بالفيديوهات المثيرة للإعجاب والتي تتضمن عادة العديد من التفجيرات والاختبارات الشاقة التي تختبر الحدود البدنية.

وطيلة أسبوع، لم يكن "مستر بيست" مجرداً من كل شيء، بل أشار إلى امتلاكه إمدادات غذائية ومائية معه وبعض العناصر للتسلية، لكنه اكتشف مع مرور الوقت أن الأمر أكثر صعوبة من الناحية العقلية من تلك الجسدية.

ووسط هذا الاختبار الجسدي، أبلغه الأصدقاء في الأعلى أن قناته على يوتيوب تخطت الـ200 مليون متابع، ما دفعهم للاحتفال على طريقته الخاصة، قبل أن يعود لاحقاً مع انتهاء هذه التجربة بالاحتفال مع باقي الأصدقاء والعاملين معه.

ومع نشر هذا الفيديو مساء أمس السبت، تظهر منصة يوتيوب أن عدد المتابعين بات أكثر من 212 مليون متابع، بزيادة 12 مليوناً منذ تصوير الحلقة.