البشرية جمعاء تخلصت من 4 صهاينة جدد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تخلصت البشرية من 4 صهاينة جدد، في جيش الشراذم وفق ما سمح بنشره، ورصده موقع "خبرني" اليوم الأحد.
وتاليا القائمة المعلن عنها:
النقيب "روي بيفر" نفق بنيران المقاومة إثر كمين محكم وسط غزة، حيث كان ضمن وحدة هندسة قتالية ووجد متفحما وفق ما تبلغت عائلته.
الرقيب في الشرطة "انيل ميموني" نفقت إثر حروق بليغة بهجوم على مركبتها العسكرية على حدود غزة.
الملازم المظلي بنيامين إيرلي نفق اثناء عملية اقتحام في خان يونس بنيران المقاومة.
الرائد ابراهام هنيكن الذي كان يعمل
ضمن الوحدات الخاصة لمكافحة الارهاب.
وارتفع عدد قتلى جيش الشراذم منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة إلى ٦٠ ما بين جنود وضباط يحملون رتبًا عسكرية مختلفة.
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