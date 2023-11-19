البشرية جمعاء تخلصت من 4 صهاينة جدد

MENAFN - Khaberni) خبرني - تخلصت البشرية من 4 صهاينة جدد، في جيش الشراذم وفق ما سمح بنشره، ورصده موقع "خبرني" اليوم الأحد.

وتاليا القائمة المعلن عنها:

النقيب "روي بيفر" نفق بنيران المقاومة إثر كمين محكم وسط غزة، حيث كان ضمن وحدة هندسة قتالية ووجد متفحما وفق ما تبلغت عائلته.

الرقيب في الشرطة "انيل ميموني" نفقت إثر حروق بليغة بهجوم على مركبتها العسكرية على حدود غزة.

الملازم المظلي بنيامين إيرلي نفق اثناء عملية اقتحام في خان يونس بنيران المقاومة.

الرائد ابراهام هنيكن الذي كان يعمل

ضمن الوحدات الخاصة لمكافحة الارهاب.

وارتفع عدد قتلى جيش الشراذم منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة إلى ٦٠ ما بين جنود وضباط يحملون رتبًا عسكرية مختلفة.